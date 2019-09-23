الامارات | منتخب السباحة إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت بعثة منتخب السباحة، أمس، إلى الهند للمشاركة في البطولة الآسيوية للسباحة للأعمار السنية، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى الجمعة المقبل. وضمت البعثة التي يرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد المدير المالي خليفة الكعبي، ثلاثة سباحين ذكور، إضافة إلى البطلة الجديدة ليلى الخطيب، التي ستشارك في مرحلة عمرية أكبر منها بعام لعدم وجود مرحلتها العمرية.

وتشارك السباحة في البطولة بثلاثة سباحين هم سالم غالب من نادي الوصل ومحمد راشد الحمادي من نادي تراث الإمارات، وحمدان البلوشي من نادي العين، وليلى الخطيب من نادي النصر، والمدربين أحمد الغيطاني ومروان الحتاوي، وإداري بعثة المنتخب راشد الرميثي، ووالدة السباحة البطلة ليلى الخطيب، ويغيب نجم المنتخب سباح الوصل يوسف المطروشي عن السفر لظروف خاصة.

وأعرب رئيس البعثة خليفة الكعبي، في تصريح صحافي، عن سعادته بالمستوى الذي وصلت إليه السباحة الإماراتية في آخر بطولتين بالبطولة العربية في المغرب، وبطولة الألعاب المائية في الكويت، موضحاً أن الخطة الموضوعة للمنتخب هذا العام تكللت بالنجاح وكانت ثمرتها الأرقام التي تحققت والميداليات الملونة التي حصل عليها سباحونا في المشاركات الأخيرة.