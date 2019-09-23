الامارات | «ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق 6 ديسمبر بحضور نخبة العدائين

شكرا لقرائتكم خبر عن «ماراثون أدنوك أبوظبي» ينطلق 6 ديسمبر بحضور نخبة العدائين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن مسار النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي سيقام يوم السادس من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الـ48، تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في مقر «أدنوك»، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، ومدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، عمر صوينع السويدي، والمدير الفني لماراثون أدنوك أبوظبي، اندريا ترابويو، والعداء الكيني، ماريوس كيبسرم، بطل السباق الرئيس في النسخة الأولى للماراثون.

ويقام الماراثون بنسخته الثانية وبسباقاته المتنوعة لمسافة 42.2 كم، والسباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات 10 وخمسة و2.5 كم.

وسينطلق مسار ماراثون أدنوك من أمام المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، ويمتد باتجاه كورنيش أبوظبي، مروراً بالقرية التراثية، وسارية العلم، في منطقة كاسر الامواج، ومن ثم الالتفاف حول «المارينا مول» وصولاً إلى القرية الرياضية الواقعة خلف المقر الرئيس لشركة «أدنوك»، وإلى شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود باتجاه قصر الحصن، ومن ثم العودة باتجاه خط النهاية الجديد للسباق على كورنيش أبوظبي.

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وشهد المؤتمر تسمية العلامة الأسترالية للملابس الرياضية «2XU»، راعياً فنياً للنسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي أكثر من 388 ألف دولار، وسيحصد بطلا فئتَي الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، في السباق الرئيس لمسافة 42.2 كم، بجانب الجوائز الأخرى المخصصة لأبطال السباقات المجتمعية المصاحبة للحدث لمسافات 10 و5و 2.5 كم.

ويشارك في الحدث العالمي المرتقب وفي السباق الرئيس لمسافة 42.2 كم، نخبة من العدائين العالميين، أبرزهم عن فئة الرجال العدّاء الكيني، ماريوس كيبسرم، الذي توج بلقب الماراثون العام الماضي، وسيشارك أيضاً مواطنه العدّاء، إيفانز نشيبت، الذي حاز الميدالية الفضية في دورة 2017 من «ماراثون فالينسيا»، إلى جانب العدّاء الإثيوبي، فييسا ليليزا جيميتش»، الحائز ميدالية فضية بدورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016.

وفي فئة السيدات، تشارك العدّاءة، فيفيان كيبلاغات، حاملة الرقم القياسي في «ماراثون ميلانو» 2019، بالإضافة إلى يونيس تشومبا تشيبيتشي من البحرين، الحائزة المركز الثاني في النسخة الماضية من «ماراثون أدنوك أبوظبي».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني: «نتطلع من خلال الإعلان عن مسار النسخة الثانية، إلى مضاعفة أعداد المشاركين في ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي جاء ليؤكد مكانته المرموقة على الصعيد العالمي، في ظل النجاحات الواسعة التي رافقت النسخة الأولى، وما جسدته من تفاعل كبير ومشاركة مميزة بجانب الصور والمشاهد الرائعة، التي عكست حالة التعايش بسلام ومحبة بين جميع الجنسيات على أرض دولة الإمارات».