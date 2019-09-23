الامارات | «الرباط الصليبي» ينهي موسم عبدالرحمن علي مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرباط الصليبي» ينهي موسم عبدالرحمن علي مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي الوصل صدمة قوية بعدما أثبتت الفحوص الطبية إصابة المدافع الشاب، عبدالرحمن علي، بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما أصيب اللاعب في مباراة «الإمبراطور» والنصر، الجمعة الماضية، في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وخرج عبدالرحمن علي بعد مرور 44 دقيقة من «الديربي»، ونزل بدلاً منه خالد سبيل، إذ أجرى لاعب «الفهود» فحوصاً طبية، أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ليخسر الوصل أحد أبرز اللاعبين في خط الدفاع منذ بداية الموسم، خصوصاً أنه شارك أساسياً في تشكيلة المدرب، الروماني لورينت ريجيكامب، منذ بداية الموسم، إلى جانب تطور مستواه بشكل كبير، بعد التعاقد مع البرازيلي لوكاس غالفاو.

من جهته، أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بالوصل، حميد يوسف، أن إصابة عبدالرحمن علي تعد خسارة كبيرة لـ«الإمبراطور»، مبيناً أن الفحص الطبي أثبت إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، وقال يوسف لـ«الإمارات اليوم» إن شركة الكرة الوصلاوية ستحسم، خلال الساعات المقبلة، موعد ومكان إجراء عبدالرحمن علي العملية الجراحية.

وأضاف: «سيخضع علي لفحص طبي آخر في دبي، ووفقاً لنتيجة الفحص سيتم تحديد المكان الذي سيتم إجراء العملية الجراحية فيه، متمنين له إجراء عملية ناجحة، وأن يعود إلى الملاعب سريعاً، إذ إن الوصل سيفتقد خدامته بالتأكيد، خصوصاً أنه من اللاعبين المجتهدين، الذين قدموا مستويات طيبة منذ بداية الموسم الحالي».

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وأشار حميد يوسف إلى أن الوصل سيفتقد، إلى جانب عبدالرحمن علي، في مباراة «الإمبراطور» مع العين، الخميس المقبل، المدافع الدولي الشاب، عبدالله جاسم، بسبب إصابته بكدمة قوية في الركبة، وقال: «جاسم سيتوجه إلى إسبانيا للاطمئنان على حالة ركبته، بعدما تعرض لكدمة قوية، خلال الفترة التي انضم فيها إلى المنتخب الأولمبي، إذ فضّل الجهازان الفني والطبي، أن يسافر اللاعب إلى إسبانيا، لمتابعة حالة ركبته مع الطبيب الذي سبق له إجراء عمليه له في الركبة نفسها، خصوصاً أنه غاب عن الفريق 10 أيام، ونرغب في الاطمئنان على سلامته، حتى لا تتفاقم الإصابة، ويكون جاهزاً للعودة للمشاركة في المباريات في أقرب فرصة مع الفريق».

وتابع: «بالتأكيد غياب لاعبين مؤثرين في خط الدفاع في التوقيت نفسه، بإصابة عبدالرحمن علي وعبدالله جاسم، يعد أمراً سلبياً بالنسبة لتحضيرات (الإمبراطور) في المباريات المقبلة، لكننا نثق بإمكانات اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق، ونأمل ألا يتأثر (الأصفر) بهذه الغيابات».

وأشاد حميد يوسف بأداء لاعبي الوصل أمام النصر، وقال: «الفريقان قدما مباراة قوية جداً، وأرى أنها كانت ستكون من أفضل مباريات الجولة الأولى من دوري الخليج العربي، في حال شهدت إحراز الفريقين أهدافاً، وبشكل عام راضون تماماً عن مردود لاعبي الوصل، ونأمل منهم المزيد من الجهد في المباريات المقبلة، خصوصاً أن (الفهود) سيخوض مباراة مهمة جداً في الجولة الثانية أمام العين».

من جهة أخرى، تمنى لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، الشفاء العاجل للاعب عبدالرحمن علي، بعدما تعرض لاعب الوصل للإصابة بعد كرة مشتركة مع البرتغالي، أنطونيو كارفالهو «توزي»، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، إذ نشر لاعب «العميد» صورة تجمعه مع عبدالرحمن علي خلال المباراة، وكتب رسالة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، وجهها إلى عبدالرحمن علي، متمنياً الشفاء العاجل للاعب الوصل.