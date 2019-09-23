الامارات | 35 دولة تشارك في بطولة التسامح للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دولة تشارك في بطولة التسامح للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن اختتام الاستعدادات لإطلاق فعاليات «بطولة التسامح للجوجيتسو» التي ينظمها احتفاء بمبادرة عام التسامح. وستشهد البطولة مشاركة واسعة من الرياضيين الذين يمثلون 38 دولة و88 نادياً ممن هم دون الـ18 عاماً بهدف دعم الجيل الجديد من المواهب الرياضية الشابة.

وتقام البطولة، التي تستمر ثلاثة أيام، في جامعة الإمارات بمدينة العين خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، وتتاح فرصة المشاركة في البطولة أمام الأطفال من كلا الجنسين، وتضم فئات الأطفال والناشئين الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عاماً.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد سالم الظاهري: «تنسجم بطولة التسامح مع حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع فكراً وممارسة. وتسهم هذه البطولة في تقديم نماذج راقية للقيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية التي تعزز معاني الصبر والاحترام وتقبل الآخر».

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وأضاف: «تشكل البطولة إضافة مهمة لموسم الجوجيتسو في دولة الإمارات كونها توفر فرصة رائعة لتطوير مهارات الرياضيين الشباب في الدولة. كما تتيح لهم فرصة المشاركة في منافسات البطولة وصقل مهاراتهم والتعلم من زملائهم المتواجدين ممن هم أكثر خبرة».

وتابع الظاهري: «يفخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإقبال الكبير على هذه البطولة، حيث أغلق باب التسجيل بالفعل. ونحن على يقين بأن المنافسات ستكشف النقاب عن مستويات رفيعة ومواهب متميزة، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه البطولات».

واختتم الظاهري: «ستسهم البطولة على مدار أيامها الثلاثة في الارتقاء بمعدل وعي الأجيال الصاعدة حول القيم الأساسية للرياضة والمتمثلة بالولاء، والعدالة، والنزاهة، والتواضع، والثقة بالنفس، والاحترام على مستوى الأفراد والمجتمع عموماً».