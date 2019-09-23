الامارات | اتحاد المبارزة يعتمد 10 بطولات محلية في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يعتمد 10 بطولات محلية في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد المبارزة اجتماعاً، مساء أول من أمس، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وحضور نائب الرئيس، محمد بن عبدالعزيز الشحي، ورئيس المكتب التنفيذي، سيف الغفلي، والأمين العام رئيس اللجنة الفنية، الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، ورئيس اللجنة المالية، محمد غانم المنصوري، وعضو مجلس الإدارة، حمد مبارك بوعميم.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة أجندة البطولات المحلية للموسم الرياضي الجديد، وكذلك مشاركات المنتخبات الوطنية للموسم الجديد، والعديد من الموضوعات الخاصة بالاستعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد، أبرزها اعتماد فترات التسجيل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن المجلس اعتمد أجندة المسابقات المحلية للموسم الرياضي الجديد 2019-2020، التي ستشهد تنظيم الاتحاد أكثر من 10 بطولات لمختلف الأعمار والفئات السنية وللجنسين، بالإضافة إلى تنظيم الاتحاد لعدد ثلاث بطولات دولية يستهلها بتنظيم فعاليات دورة الأندية العربية للمرأة بالشارقة، خلال شهر فبراير المقبل، يليها تنظيم بطولة كأس العالم للفتيات لسلاح الايبيه خلال مايو 2020، وكذلك البطولة الدولية الرمضانية بند الشبا خلال شهر رمضان المقبل.

كما اعتمد المجلس المشاركة بالدورة الخليجية للمرأة بالكويت من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، والبطولة الآسيوية تحت 23 سنة بتايلاند، وبطولة السيركت الآسيوي تحت 17 سنة بالمملكة العربية السعودية من 21 حتى 23 نوفمبر المقبل، ثم المشاركة بالبطولة العربية للعمومي في الكويت من 16 وحتى 21 ديسمبر المقبل.