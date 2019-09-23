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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى والقنوات الناقلة حيث يلتقى الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية اليوم الإثنين فى تمام الساعة الخامسة والنصف ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى والقنوات الناقلة



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى والقنوات الناقلة حيث قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر الاستمرار فى معسكره ببرج العرب بعد الفوز على الزمالك بمباراة السوبر المحلي وذلك تجنباً لتعرض اللاعبين للإرهاق بسب ضيق الوقت بين مواجهتى الزمالك وسموحة.

موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى والغيابات تهدد الأحمر



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى حيث يعانى المارد الأحمر فى مواجهة الفريق السكندرى من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة وعلى رأسهم قلبي الدفاع محمود متولى الذي سيمتد غيابه لقرابة الشهر ونصف، بعد أن أثبتت الأشعة معاناته من تمزق فى العضلة الخلفية، وكذلك ياسر إبراهيم الذي يعاني من اجهاد فى عضلتي السمانة اليمني واليسري، فيما لازال موقف عمرو السولية غامضاً من المشاركة فى المباراة نبعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى وجه القدم.

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موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى ويستعيد الأحمر فى مواجهة سموحة خدمات أيمن أشرف بعد انتهاء ايقافه ، ليعود من جديد لقيادة الدفاع الأحمر، كما يعود رامي ربيعة للظهور فى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل المتوقع للأهلى سيكون كالتالي محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد فتحى وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول وفى الوسط يلعب حمدي حمدي واليو ديانج -حال تأكد غاب السولية- ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات، على أن يقود النيجيري جونيورأجاي الهجوم.

موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى حيث على الجانب الأخر يُراهن العميد حسام حسن المدير الفني لسموحة على عناصر الشباب والخبرة فى تشكيلة فريقه لإسقاط الأهلى، خاصة بعد دخول فريقه في معسكر طويل ببرج العرب استعداداً للمواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلى ضد سموحة فى الدورى وقائمة الموج الأزرق



موعد مباراة الأهلى ضد سموحة وضمت قائمة سموحة 24 لاعباً وهم الهانى سليمان وعمر صلاح و حسين تيمور وكريم يحيى ومحمود عزت ورجب نبيل وفارس مجاهد ومحمد الترهونى وأحمد أبو الفتوح وأحمد جمال ومحمد كوفى وأحمد حمص ويوسف ديوب وفوزى الحناوى وايمومو وناصر ماهر وأحمد حسن مكى وحسام حسن ومحمود حليم ارنورلدو الكاميرونى وإسلام الفار وإسلام جمال وشريف رضا ومحمد جمال بيبو.

ورغم وجودهما فى معسكر الفريق لن يشارك فوزى الحناوى أو ناصر ماهر فى اللقاء وفقا للاتفاق بين إدارة الناديين، بينما يشارك كريم يحيى، الذى تم التعاقد معه لمدة عام ونصف، وكان الاتفاق أنه لن يشارك فى عقد الإعارة لمدة 6 أشهر بينما لم يتضمن عقده السنوى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ضد سموحة



تنقل قنوات "on sport " و "time sports " مباراة الأهلي ضد سموحة فى الدورى.