شكرا لقرائتكم اجتماع بالأهلى مع إدارة التسويق بالنادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما جاء فى الاجتماع تحليل كامل لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بأرض الشيخ زايد، واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آلية وقانونية إنشاء شركة مساهمة وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي. وشهد الجانب الآخر من الاجتماع مناقشة العروض المقدمة للنادي، سواء من شركات في التنفيذ مع إعطاء تسهيلات في التمويل أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد كحقوق تسمية، وتم دراسة العروض والأوراق المقدمة من جانبهم وبحث ما هو مطلوب من جهة النادي، وعمل تقرير فني بذلك مع استكمال المباحثات .
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بالأهلى مع إدارة التسويق بالنادي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.