شكرا لقرائتكم النصر أكبر المستفيدين من "مليون" الحضور الجماهيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعد النصر النادي الأكثر استفادة من دعم الهيئة العامة للرياضة المالي المترتب على نسبة الحضور الجماهيري. وحصل النصر على 3 ملايين ريال من 3 مباريات على أرضه فيما حصلت أندية الهلال والاتحاد والفيحاء والعدالة والفتح وضمك على مليوني ريال. واكتفت أندية الأهلي والفيصلي والرائد والاتفاق والحزم بالحصول على مليون ريال في الجولات الأربع الأولى.

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