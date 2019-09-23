عبدالله غانم.. الثابت في تشكيلة العنبري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد مدافع نادي الشارقة المتألق عبدالله غانم، أن «بداية «الملك» بالفوز على خورفكان 2-0، تعد مثالية وإيجابية وتمنحنا مزيداً من الدوافع لتقديم الأفضل، وسنعمل على الاستمرارية في حصد النقاط وتحقيق الانتصارات».

ورداً على سؤال حول اعتماد المدرب عبدالعزيز العنبري عليه منذ الموسم الماضي كلاعب أساسي، قال: «هذا الشيء يحفزني لبذل المزيد من الجهود، وأتمنى أن أكون عند حسن ثقة وظن الجميع، وأنا كلاعب جاهز لخدمة نادي الشارقة من أي موقع».

ورداً على من يقول إن الشارقة حقق لقب دوري الموسم الماضي نتيجة لضعف المنافسين، قال عبدالله غانم: «بالعكس، قد كانت المنافسة على بطولة الدوري قائمة حتى الأمتار الأخيرة من الدوري، وسعادتنا كبيرة كوننا حصلنا على بطولة الدوري بمجهودنا وكنا متصدرين من البداية وحتى النهاية وحصلنا على اللقب، وقادرون على المحافظة على البقاء في المقدمة، والمنافسة حق مشروع للجميع، وسنبذل قصارى جهدنا كي نكون في صلب المنافسة على البطولات، وقادرون أيضاً على تطوير مستوانا تطلعاً للأفضل من مباراة لأخرى ومن موسم لآخر، وكل الشكر والتقدير للإدارة وللجمهور وللجهازين الفني والإداري على حسن الرعاية والمتابعة والاهتمام وبلا شك شهادتي في جمهور الملك مجروحة».