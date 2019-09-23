الفاتيكان تستضيف النسخة الـ 4 لماراثون زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: ضياء الدين علي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي أن دولة الفاتيكان ستكون محطة النسخة الرابعة للحدث الإنساني العالمي الذي انطلق للمرة الأولى في 2005 من نيويورك، وذلك من بعد النجاح الكبير الذي تحقق في نسخ: الإمارات والولايات المتحدة ومصر، وستنطلق النسخة الجديدة العام المقبل بعد عمل الترتيبات اللازمة لها بالتنسيق مع سفارة الإمارات في روما. تم ذلك أمس على هامش حضور وفد اللجنة المنظمة لسباق الصداقة والسلام الذي جرى في العاصمة الإيطالية لمسافة النصف ماراثون بالتعاون مع سفارة الإمارات، حيث توفرت للسباق كل أسباب النجاح بفضل جهود فريق العمل التنظيمي بقيادة السفير عمر الشامسي، وتم خلال الزيارة تبادل الدروع والهدايا التذكارية وكتاب مسيرة زايد وشعارات الماراثون وعام التسامح مع فيرجينيا راجي عمدة روما، التي رحبت باستضافة الحدث الخيري ذي الرسالة الإنسانية العالمية.

وقدم الفريق الكعبي الشكر لسفارة الإمارات على الحفاوة التي تم بها استقبال وفد اللجنة المنظمة في جناحها بالفاتيكان وفي مقرها بروما، وأكد أن المحطة الجديدة للسباق ستحقق له نقلة نوعية لأنها تنسجم مع أهدافه التي تعزز المحبة والسلام التواصل بين الشعوب بغض النظر عن أي اعتبارات دينية أوعنصرية من أي نوع.