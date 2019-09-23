شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكواندو يستعد تحكيمياً للموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم اتحاد الإمارات للتايكواندو أمس، دورة تأهيل الحكام استعداداً للموسم الجديد الذي حُددت انطلاقته في 12 أكتوبر المقبل، واستمرت الدورة لمدة ستة أيام بمشاركة 68 حكماً وحكمة، بمركز إعداد القادة في دبي بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإسماعيل الصابري عضو مجلس الإدارة، الحكم الدولي، وقدم خلالها المحاضر محمد إسحاق محاضرات للحكام الدوليين، وأيضاً الحكام المحليين أبرزها التعديلات الحديثة لإدارة المنافسات والقوانين المعدلة أثناء قيادة المنافسات.
وقدم الزيودي الشكر والتقدير للهيئة العامة للرياضة ولمركز إعداد القادة لاستضافة الدورة، مثنياً على التفاعل الذي أبداه المشاركون بما يسهم في إضافة نوعية ويعد بموسم تحكيمي مميز، مثنياً على جهود لجنة الحكام في اتحاد التايكواندو واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أن الاتحاد حريص على أن تظهر البطولات والمنافسات بأفضل صورة ممكنة في جميع الجوانب.
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