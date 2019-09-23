ليفربول يكسب قمة تشيلسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز ليفربول على مضيفه تشيلسي 2-1 في مباراة القمة التي أقيمت بينهما في «ستامفورد بريدج» في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت أيضاً فوزاً مثيراً لأرسنال، وخسارة مانشستر يونايتد.

في المباراة الأولى، سجل لليفربول ترينت الكسندر أرنولد(14) وروبرتو فيرمينيو (30)، ولتشيلسي نغولو كانتي (71)، ليحقق «الريدز» فوزه السادس توالياً ويرفع رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن سيتي الثاني.

وفي المباراة الثانية، ألحق وست هام الهزيمة الثانية بضيفه مانشستر يونايتد (8 نقاط) بعدما فاز عليه بنتيجة 2-صفر، وسجل الهدفين الأوكراني أندري يارمولنكو (44) وآرون كريسويل (84) في مباراة أقيمت على ملعب «لندن ستاديوم».

وفي الثالثة، فاز أرسنال (11 نقطة) على أستون فيلا 3-2 بعدما كان متأخراً 1-2، وسجل أهداف «المدفعجية» نيكولاس بيبي من ركلة جزاء، وكالوم تشامبيرس، وأوباميانغ.