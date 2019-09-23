«كالاندارز» يشارك في «أبوظبي تي 10»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

كشف فريق «كالاندارز» الباكستاني عن مشاركته في دوري «أبوظبي تي 10» الدولي للكريكيت، الذي ينطلق في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في العاصمة أبوظبي ضمن مهرجان افتتاحي كبير تُحييه مجموعة نجوم، بحضور أشهر الأسماء في عالم الترفيه من بوليوود.

وتتضمن البطولة 29 مباراة من فئة «المنافسات السريعة» على مدار 10 أيام، وصولاً إلى المباراة النهائية في 24 نوفمبر.

وتأتي مشاركة فريق «كالاندارز» نظراً لشعبيته الكبيرة والتقاليد العريقة للكريكيت في باكستان، لتؤكد الطابع المتنوع للدوري في خطوة ستلاقي ترحيباً كبيراً في أوساط الجالية الباكستانية المقيمة في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أمس، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفؤاد رانا، رئيس فريق كالاندارز، وعاطف رانا المدير التنفيذي لفريق كالاندارز، وأسطورة الكريكيت في باكستان وفريق كالاندارز، شاهد أفريدي، وماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت.

وقال عارف حمد العواني: «الإعلان عن مشاركة فريق «كالاندارز» يمثل قيمة كبيرة ودفعة قوية لمكانة الدوري على قائمة البطولات الدولية، ويجسد قدرة أبوظبي على استقطاب أبرز الفرق العالمية للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة».

وأضاف: «فخورون بمشاركة نخبة الفرق العالمية والشهيرة في دوري أبوظبي تي 10، بما يترجم خططنا الطموحة ورؤيتنا لتقديم أعلى مستويات التطور للرياضة في أبوظبي».

من جهته قال فؤاد رانا: «سعيد بمشاركة الفريق، ونحن متحمسون للغاية لهذه الفرصة لتقديم أشهر اللاعبين من طراز شاهد أفريدي للجماهير هنا في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم».

بدوره، قال ماثيو بوتشر: «أثبت مجلس أبوظبي الرياضي مرة أخرى، من خلال نجاحه في استقطاب فريق بهذه المكانة والمستوى، قدرته على استضافة فعاليات من المستوى العالمي في لعبة الكريكيت وغيرها من الرياضات».

جاهزية

وأعرب شاهد أفريدي أسطورة الكريكيت في باكستان عن سعادته في اللعب بدوري تي 10 في العاصمة أبوظبي، مؤكداً تقديم كل ما يسعد جمهور اللعبة في الإمارات. وقال: «لقد تركت اللعب الدولي منذ فترة، ولكنني قادر على العطاء واللعب وإمتاع الجمهور بجوار اللاعبين المشاركين في الفريق والدوري».