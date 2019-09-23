شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم عبدالرحمن علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس أعلنت شركة الوصل لكرة القدم إصابة مدافع الفريق الأول عبدالرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأعلن الجهاز الطبي للفريق أن إصابة عبدالرحمن علي تستدعي إجراء جراحة عاجلة له ستمنعه من اللعب والانضمام الى صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة. يذكر أن موسم عبدالرحمن انتهى، ولاسيما أن مثل هذه الإصابات تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للعلاج.

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