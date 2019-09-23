«حوض المغسلة».. تميمة جريليش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



يختار كل لاعب المنتخب الذي يمثله بناء على توجهات قلبه، لكن نجم أستون فيلا العائد للأضواء جاك جريليش (24 عاماً) كان في خضم منافسة بين إنجلترا التي ولد فيها وجمهورية آيرلندا بلد أجداده بسبب «حوض مغسلة»، الذي لعب دور التميمة في مسيرة اللاعب الآن.

ويروي جريليش التفاصيل: «عندما كنت بسن ال15 خضعت لتجربة أداء مع منتخب إنجلترا، أقمت في غرفة مشتركة مع دييجو بواييه (ابن المدرب جوس بواييه). استيقظت في منتصف الليل، وذهبت للحمام لكن أغمي علي، وسقطت وارتطم رأسي بالحوض، جاء دييجو وأيقظني، وذهبت للخضوع لفحص. أردت البقاء في المعسكر، لكن لم يسمحوا لي وقالوا عد في المعسكر التالي. في فترة الراحة ذهبت لتجربة مع آيرلندا، ولعبت في منتخبات دون ال17 ودون ال18 ودون ال21، ثم اخترت منتخب إنجلترا في 2015». شارك جريليش في 7 مباريات مع منتخب إنجلترا دون ال21، لكنه ينتظر استدعاء من ساوثجيت للعب مع الكبار. ويتمنى كابتن فيلا السير على خطى أسطورة تشيلسي جون تيري، مساعد مدرب فيلا حالياً، وهو يتمتع بمواصفات القائد؛ إذ كان وراء فض اشتباك زميليه تيرون منجز وأنور الغازي في مباراة التعادل مع ويست هام سلبياً، ويعلق: «قلت لهما يمكنكما الصراخ لاحقاً، عليكما الآن المصافحة قبل الشوط الثاني».

مصدر إلهام جريليش الجار وولفرهامبتون، ويضيف: «صعد الموسم الماضي وحل سابعاً ويلعب بأوروبا هذا الموسم».