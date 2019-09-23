شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ميل من أجل حلاقة شعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الويلزي دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد الشاب، عن قطعه 400 ميل قبل كل مباراة من أجل حلاقة شعره عند حلاقه المفضل رييس بيل.
وعلق مصدر مقرب من لاعب سوانسي المنضم في الصيف لليونايتد: «دان لا يثق بأي حلاق ويحاول زيارة رييس كلما سنحت له الفرصة قبل المباريات، يحب الحصول على قصة شعر مميزة وحتى الآن تجلب له الحظ. يقطع مسافة بعيدة، لكن دان يعتقد أنها تستحق».
وانتقل الجناح الويلزي لمانشستر يونايتد مقابل 15 مليون جنيه استرليني وفي جعبته 33 مباراة فقط، لكنه سرعان ما تألق مع اليونايتد واختير لاعب الشهر عقب تسجيله 3 أهداف.
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