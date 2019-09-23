عجمان يصل إلى النقطة 200 في المحترفين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح عجمان في كسب نقطة ثمينة من ملعب النار في الشامخة، أمام مضيفه بني ياس. وكانت المباراة أقرب إلى سباق بين الفريقين، حيث تقدم الفريق «البرتقالي» مرتين عبر الغاني واسو، الذي بات أول لاعب يسجل ثنائية هذا الموسم، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في العودة وإدراك التعادل، الأولى عن طريق فواز عوانة، ومن بعده الجنوب إفريقي باتوزي الذي هز شباك الضيوف بعد دقيقة واحدة من هدف واسو الثاني.

واستطاع بني ياس مرة جديدة من إثبات علو كعبه على أرضه، حيث لم يعرف طعم ومرارة الهزيمة في الموسم الماضي سوى مرة واحدة.

أما عجمان فقد تمكن من الوصول إلى النقطة 200 في رحلته في عالم المحترفين، خلال 193 مباراة.

وهنا مشاركات عجمان في المحترفين:

2010-2009: المركز 12 (8 نقاط -هبط).

2012-2011: المركز السابع (31 نقطة).

2013-2012: المركز العاشر (30 نقطة).

2014-2013: المركز العاشر (28 نقطة).

2015-2014: المركز الثالث عشر (15 نقطة- هبط).

2018-2017: المركز الثامن (26 نقطة).

2019-2018: المركز السابع (37 نقطة).

2020-2019: المركز (نقطة واحدة).