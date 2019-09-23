شكرا لقرائتكم خبر عن نجل تورام يسجل هدفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب بوروسيا مونشنغلادباخ الطاولة على ضيفه فورتونا دوسلدورف محولاً تخلفه إلى فوز 2-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.
ويدين بوروسيا مونشنغلادباخ بفوزه إلى مهاجمه ماركوس تورام، نجل المدافع الدولي الفرنسي السابق ليليان، والذي سجل الهدفين في الدقيقتين ال 74 وال 87، بعدما تقدم الضيوف بهدف للغاني قاسم أدامس نوهو منذ الدقيقة السادسة بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من أندريه هوفمان.
ودخل تورام (22 عاماً) في الدقيقة ال 67 مكان مواطنه الحسن بليا، ونجح في إدراك التعادل بعد سبع دقائق، ثم سجل هدف الفوز.
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