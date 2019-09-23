عادل صقر: بقاء خورفكان يساوي إنجاز الفوز بالدوري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

شارك عادل صقر، لاعب خورفكان في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام الشارقة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي؛ حيث حل بديلاً للاعب عمر جوهر ليدشن رسمياً مشواره مع خورفكان في المحترفين، كما بدأ بهذه الصورة المهمة ال12 في مسيرته مع كرة القدم؛ حيث تكون في نادي شباب الأهلي وتدرج حتى وصل الفريق الأول، ثم خاض تجارب مع أندية الشارقة والإمارات وكلباء والوحدة والذيد والشعب (هواة ومحترفين) ومصفوت ودبا الحصن وخورفكان (هواة ومحترفين).

وخاض صقر، أربع تجارب في دوري المحترفين قبل تجربته الحالية مع خورفكان، فيما خاض سبع تجارب مع الهواة وهو أكثر اللاعبين الحاليين تنقلاً بين الأندية. وأبدى صقر، سعادته بمشاركته مع فريقه، لكنه قال إنه كان يتمنى أن يخرج خورفكان بنتيجة أفضل في هذه المباراة تحديداً.

وعن فريقه ونتيجة المباراة، ذكر أن الشارقة أكثر خبرة ورجحت كفته وهو بطل الدوري والسوبر.

ورأى أن الواقعية التي يتعامل بها ناديه مع البطولة، ستكون أهم عامل مساعد في تحقيق الهدف، وقال: «يجب أن تكون أحلامك وطموحاتك معقولة وقابلة للتنفيذ، وخورفكان واقعي وهو يستهدف البقاء، وأعتقد أن البقاء في دوري الخليج العربي بالنسبة لنا ولأندية المؤخرة، يعد إنجازاً ويماثل التتويج بلقب الدوري عند أندية مثل العين وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة».