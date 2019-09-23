فيتل يفوز بجائزة سنغافورة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، أمس الأحد، فوزه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد، منذ أغسطس/‏آب 2018، بتتويجه في شوارع مدينة سنغافورة.

وتقدم فيتل على زميله شارل لوكلير من موناكو صاحب المركز الأول عند الانطلاق، ليمنحا فريقهما الإيطالي فوزه الثالث توالياً هذا الموسم، وتفوقاً غير متوقع على حلبة مارينا باي المناسبة أكثر لسيارة فريق مرسيدس .

وتقدم ثنائي فيراري على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي حل ثالثاً، أمام سائقي مرسيدس بطل العالم البريطاني هاميلتون، والفنلندي فالتيري بوتاس اللذين حلا في المركزين الرابع والخامس توالياً.

ورفع هاميلتون رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 296 نقطة، متقدماً بفارق 65 نقطة عن بوتاس، فيما تساوى لوكلير وفيرشتابن برصيد 200 نقطة، يليهم فيتل خامساً (194).