شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فريق كلباء يتساءل: لماذا طردت أمام العين؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قدم محمد عبدالله مدير فريق اتحاد كلباء تظلماً للجنة الحكام بشأن ما تعرض له هو وفريقه من ظلم تحكيمي واضح خلال مباراة العين واتحاد كلباء في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3-2، وسأل عن الجرم الذي ارتكبه لكي يقوم الحكم أحمد عيسى بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، خصوصاً «وأني قمت بالاحتجاج فقط وفقاً لصلاحياتي على لقطة خروج حارس العين خالد عيسى من مرماه وطالبت بحقي كمشرف على فريق كلباء بضرورة مراجعة تقنية» الفار «لمعرفة ما إذا كان الحارس قد لمس الكرة بيده من عدمها لكنني فوجئت بإشهار البطاقة الحمراء وكذلك تساءلت عن سبب انذار اللاعب جوجاك من قبل الحكم وهو كابتن الفريق وهو الوحيد الذي يحق له مخاطبة الحكم بشأن الحالات المثيرة للجدل اثناء المباراة».
ودعا مدير الفريق الكلباوي الحكم الرابع علي حسن كريم إلى ضرورة الخروج للعلن لتوضيح ما تفوهت به خصوصاً وأنه كان الأقرب له في دكة البدلاء، وقال في ختام حديثه «حسبي الله ونعم الوكيل».
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