شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الموهوبين تفتتح ثالث فروعها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت أكاديمية الموهوبين لكرة القدم ثالث فروعها، وذلك بجامعة أمتي بالسيلكون، علماً أنه يوجد فرع بالقصيص بمعهد التكنولوجيا التطبيقية وآخر بالبرشا بمدرسة الأرقم.
وتأسست الأكاديمية قبل 14 عاماً بإدارة فنية مميزة لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد مصطفى، وهي أطلقت دورتها الأولى للمراحل من 5 سنوات إلى 16 سنة التي تستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتبدأ دورتها الثانية من شهر يناير/ كانون الثاني وتنتهي في إبريل/ نيسان، وذلك بقيادة كادر فني مميز من مدربين مرخصين من الاتحادين الإماراتي والآسيوي لكرة القدم، وطبيب لمتابعة اللاعبين والاطمئنان على سلامتهم.
وأعرب أحمد مصطفى عن سعادته بالمستوى الفني الذي ظهر عليه جميع اللاعبين في الأكاديمية، وقال إن المعسكرات الداخلية والخارجية التي تنظمها الأكاديمية، أهمها معسكر لندن العام الماضي الذي لقي الإعجاب والإشادة، وقال، «نحن نسعى للأفضل دائماً وإلى كل ما هو جديد في عالم كرة القدم، وستنظم الأكاديمية هذا العام معسكرين، داخلياً، وخارجياً لم يحدد مكانه بعد».
وشكر أحمد مصطفى أولياء الأمور على الثقة الغالية الذي منحوها للأكاديمية.
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