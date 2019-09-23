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مباراتان في كأس الصالات الليلة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة منتخب طاجيكستان لكرة قدم الصالات أمس إلى الدولة واستقرت في فندق رامادا في عجمان استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات الأول لكرة قدم الصالات في مباراتين وديتين يومي 25 و26 سبتمبر/ أيلول الجاري ضمن تحضيرات أبيض الصالات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.
وسيؤدي المنتخب الطاجيكي تدريباته على ملعب صالة نادي الحمرية، ويواصل منتخبنا تدريباته في ملعبه باتحاد الكرة وفي صالة نادي البطائح، وسيؤدي أيضا حصة تدريبية على ملعب صالة نادي الحمرية قبل المباراة.
وعلى خط متصل تشهد كأس الاتحاد لكرة الصالات اليوم مباراتي الظفرة مع دبا الحصن لتحديد الفريق المرافق ثانياً لفريق شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي، وتعتبر مواجهة شباب الأهلي مع مستضيفه مليحة أداء واجب للفريقين من واقع تأهل شباب الأهلي الذي حسم المركز الأول، ومليحة الذي ودع المنافسة.

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