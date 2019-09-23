شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ثمين لسوسييداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ريال سوسييداد فوزاً ثميناً على مضيفه إسبانيول 3-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني.

وضرب ريال سوسييداد بقوة منذ البداية وحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا في الدقيقتين 18 و34.

وسجل إسبانيول هدف الشرف بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع خوسيبا زالدويا شباك فريقه بالخطأ (72)، ثم سجل السويدي ألكسندر إيساك الهدف الثالث لسوسييداد.

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