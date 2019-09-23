نتيجة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم .. الريال على قمة الدوري الاسباني

نتيجة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم الاحد 22 سبتمبر 2019 فى الجولة الخامسة من الدوري الاسباني، فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان يسعى بمساعدة اللاعبين لحصد الألقاب، و قد استعان الريال بجهود صانع العاب تشيلسي السابق هازارد، و معهم كريم بنزيما وجاريث بيل، رصيد فريق ريال مدريد فى الدوري الاسبانى حتى الان 8 نقاط وفوزه اليوم سيجعله فى القمة.

نتيجة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم

مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم أذيعت على قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية ، قناة بى سبورت اتش 3 بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، المباراة بدأت فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الامارات.

مر من أحداث الشوط الأول من المباراة 10 دقائق والنتيجة هي التعادل السلبي

اقترب الشوط الاول من النصف ساعة والنتيجة حتي الان التعادل السلبي

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الدقيقة 44 من احداث الشوط الاول ولا تزال النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين

انتهت احداث المباراة بين ريال مدريد واشبيلية 0/0

الشوط الثاني من المباراة انتهت منذ دقائق قليلة النتيجة 0/0

فى الدقيقة 64 من الشوط الثاني احرز كريم بنزيما الهدف الاول لنادى ريال مدريد