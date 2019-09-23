بهدف بنزيما: ريال مدريد يرتقي لصدارة الليجا بعد فوزه على أشبيلية اليوم الأحد

نتيجة مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم، يستعد جمهور ريال مدريد اليوم لسماع خبر جميل في الأذهان في حالة الفوز على منافسهم اشبيلية صاحب المركز الأول في الليجا حيث بفوز الميرنجي ينتزع صدارة الليجا الأسبانية لأول مرة هذا الموسم مستغلاً تعثر برشلونة بالأمس خارج أرضه أمام غرناطة وتعثر البلانكو مدريد أيضا، وسيكون الريال في مسئولية لتعويض جماهيره الخسارة المؤلمة التي تلقاها في دوري الابطال.

ريال مدريد واشبيلية

وسيكون النقل التليفزيوني للمباراة على العديد من القنوات التليفزيونية الفضائية المشفرة لاسيما القناة الحاصلة على حقوق بث الليجا beIN Sport HD3 بتعليق الرائع والمحبوب من الجمهور العربي عصام الشوالي، وتنطلق أحداق اللقاء الناري الذي يشهد دائما النتائج الكبيرة والمميزة بجانب حضور الاثارة والمتعة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مباراة ريال مدريد واشبيلية

وتحدث زين الدين زيدان عقب الخسارة المؤلمة التي تعرض لها فريقه باعتراف أن المستوى الذي ظهر به فريقه أمام باريس كان سيئا وغير جدير بالفوز وأن سبب تفوق الباريس هو أن خط الوسط لديهم استحوذ على مجريات المباراة ولم يكن فريقه قادرا على صناعة الفرص الكافية للتسجيل رغم الغاء هدفين لفريق.

نتيجة مباراة ريال مدريد

ورفض زيدان مدرب الريال الحديث عن عدم التعاقد مع الصفقات وتوجيه اللوم للإدارة، وتحدث أنه لا يجب الحديث عن الأمور في الريال بهذه الدرجة من القتامة على الجميع التكاتف والخروج من هذه الحالة

تشكيل الملكي الذي سيخوض مواجهة رامون سانشيز بيزخوان: في المرمى يلعب كورتوا ورباعي الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي وأمامهم كاسميرو وكروس ثم خاميس والثلاثي الامامي BBH بيل وبينزيما وهازارد