ملخص مباراة ريال مدريد واشبيلية 1-0 اليوم بالدوري الأسباني لكرة القدم

ملخص مباراة ريال مدريد واشبيلية في الجولة الخامسة من الليغا الأسبانية لكرة القدم للموسم الحالي 2019/2020، في لقاء من المنتظر أن يكون مثير ويلتقي الفريقين اليوم على ملعب رامون سانشيز بالأندلس الذي يسع إلي أكثر من 50 ألف متفرج، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، في مباراة يسعى كل فريق منهما الفوز بها والانفراد بصدارة الدوري الأسباني لكرة القدم.

تلك المواجهة بين الفريقين تأتي في وقت خسرا فيه كلاً من برشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد متصدر البطولة قبل هذه الجولة النقاط، حيث خسر برشلونة من غرناطة امس بهدفين دون رد، فيما تعادل اتلتيكو مدريد سلبياً مع سيلتا فيغو على أرضه، لتكون مواجهة اليوم مشتعله بين أبناء الأندلس وأبناء العاصمة الأسبانية من أجل حسم المواجهة وحسم الصدارة، في مباراة يدخلها الفريقين بالتشكيلة الكاملة والمثالية.

ريال مدريد حقق 8 نقاط من أربع مباريات سابقة بالدوري الأسباني بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين، ويأتى من هزيمة ثقيلة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بحديقة الأمراء، ليمر الفريق في تلك الفترة بمرحلة شك في النفس، وستكون تلك المواجهة مفصلية في مسيرة الفريق هذا الموسم، فالفوز على فريق مثل أشبيلية بملعبه الصعب سيعيد الثقة المفقودة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط:كاسيميرو، كروس، خاميس

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خط الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما”.

تشكيل اشبيلية

حراسة المرمى: فاسليتش

خط الدفاع: خيسوس نافاس، كارلوس، كاريكو، ريجيلون

خط الوسط: فيرناندو، جوردان، بانيجا

خط الهجوم : أوكامبوس، فازكويز، دي يونج”.