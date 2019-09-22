شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شرويدة: تدربنا على هجمة الهدف في المصري لمدة أسبوع والان مع التفاصيل

اكد أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود المصري ، ان الفريق العسكري يتدرب على جملة الهدف في مرمى المصري خلال مباراة الفريقين في الدوري منذ أسبوعين.

وقال شرويدة في تصريحات لبرنامج " الماتش "، على قناة صدى البلد المصرية، ان الحرس واجه فريقا كبيرا ويحقق مراكز جيدة في الدوري، مشيرا ابى انه تربى في المصري ولم يكن بامكانه الاحتفال عندما يسجل في مرماهم.

وتابع ان مؤمن زكريا من الشخصيات المحترمة وتربطه به علاقة صداقة، متمنيا ان يعود أفضل مما كان الفترة المقبلة.