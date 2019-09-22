شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يعود لقائمة الأهلي ضد سموحة بالدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل

أعلن رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي سموحة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز. أيمن أشرف يعود لقائمة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري وشهدت قائمة الأهلي الرسمية لمباراة سموحة عودة أيمن أشرف مدافع الفريق بينما تغيب محمود متولي عن القائمة بسبب الإصابة. قائمة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي. Advertisements الدفاع: رامي ربيعة - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - أحمد فتحي - محمد هاني. الوسط: رمضان صبحي - حمدي فتحي - صالح جمعة - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا - أليو ديانج. الهجوم: مروان محسن - صلاح محسن - جونيور أجايي. موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز وستلعب مباراة الأهلي ضد نظيره سموحة غدا الإثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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