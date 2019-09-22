شكرا لقرائتكم خبر عن نسور لاتسيو يعودون لسكة الانتصارات علي حساب بارما والان مع التفاصيل

حقق لاتسيو الإيطالي فوزا هاما علي بارما الايطالي بهدفين مقابل لاشيء سجلهما مهاجمي الفريق تشيرو ايموبيلي والمونتينيجري آدم ماروشيتش، المباراة لم تكن صعبة علي الاطلاق علي سيموني أنزاجي ولاعبيه ، سيطر لاتسيو علي كل شبر بالميدان وتحكم في رتم اللعب كما يشاء ، وإضاعة العديد من الفرص الخطيرة وتصدي لويجي سيبي حارس بارما للكثير من الانفرادات والتصويبات المتقنة من جانب نجمي وسط لاتسيو لوكاس ليفا وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صاحب تمريرة الهدف الثاني للمونتينيجري ادم الذي خاض اليوم ثاني مبارياته في الكالتشيو برفقة لاتسيو.

في الدقيقة 63من زمن الشوط الثاني شهدت اعتراض تشيرو ايموبيلي علي مدرب الفريق سيموني أنزاجي عقب استبداله بالمهاجم الإكوادورى كايسيدو .

لاتسيو حقق الفوز الأول له بعد مباراتين بالدوري الإيطالي واليوروباليج تعرض فيها الي خسارة الأولي أمام سبال بالكالتشيو والهزيمة الثانية أمام سي إف ار كلوج الروماني بنفس النتيجة.

رفع لاتسيو الإيطالي رصيده الي 7نقاط احتل بيهم المركز الخامس بجدول الترتيب بينما توقف رصيد بارما عند تلات نقاط في المركز الخامس عشر .