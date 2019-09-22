شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على إشبيلية بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل

استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي إشبيلية بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: خاميس، كاسيمرو، كروس.

خط الهجوم: هازارد، بيل، بنزيما.

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بينما بدأ إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فاتشك

خط الدفاع: كارلوس، كاريكو، نافاس، ريجولين.

خط الوسط: بانيجا، فرناندو، جوردن

خط الهجوم: أوكامبوس، يونج، فازكويز.

ملخص المباراة بين ريال مدريد و إشبيلية بالدوري الإسباني

وكان ريال مدريد هو الأكثر سيطرة وخطورة على مجريات اللقاء منذ البداية حتى سجل الفريق هدفه الأول في الدقيقة كريم بنزيما في الدقيقة 64 ليهدأ أداء الفريق بعد ذلك ولكن ينتفض لاعبو إشبيلية لخطف هدف التعادل وبالفعل سجلوا هدف ولكن تم إلغائه بداعي التسلل وظل الفريق يحاول ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني بينما يقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الخامس.