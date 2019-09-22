شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الأحد 22/9/2019 والان مع التفاصيل

انتهت اليوم السبت 22 سبتمبر أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من افتتاح بطولة الدوري المصري الممتاز. أهم مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز وكانت أهم مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم مباراة أسوان المصري ونظيره مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري المصري الممتاز أسوان × مصر المقاصة واستطاع نادي مصر المقاصة أن يفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وادي دجلة × طنطا Advertisements وحقق نادي طنطا الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز فوز مفاجئ على وادي دجلة بهدف نظيف. الإنتاج الحربي × إف سي مصر واستطاع نادي الإنتاج أن يفوظ على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شئ. المصري × حرس الحدود وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبنتائج مباراة اليوم في افتتاحية الدوري المصري الممتاز يتصدر نادي بيراميدز جدول ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 3 نقاط.

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