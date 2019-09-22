شكرا لقرائتكم خبر عن رويس لصحفي: أنت تفاجئني بأسئلتك الغبية كل مرة (فيديو) والان مع التفاصيل

لم يستطع الدولي الالماني ​ماركو رويس​ قائد بوروسيا ​دورتموند​ ضبط اعصابه وانفعل على أحد الإعلاميين بعد تعادل فريقه مع آينتراخت ​فرانكفورت​ 2- 2 في خامس جولات الدوري الألماني.

وسأل المراسل رويس حول دور عقلية لاعبي دورتموند في إهدار نقطتين حيث رد عليه قائلا: "هل أنت جاد؟ أنت تفاجئني باسئلتك الغبية الأسبوع تلو آخر نحن تلقينا هدفًا بسبب ضعف الجهود الدفاعية".

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وأضاف: "لا تأتيتي كل أسبوع لتتحدث معي حول هذا الهراء عندما تتقدم على فرانكفورت فيجب ان تعلم ان بإمكانه العودة في أي وقت لذا كان يتحتم علينا الدفاع بشكل جيد في آخر 5 دقائق".