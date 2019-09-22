شكرا لقرائتكم خبر عن رويس لصحفي: أنت تفاجئني بأسئلتك الغبية كل مرة (فيديو) والان مع التفاصيل
لم يستطع الدولي الالماني ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند ضبط اعصابه وانفعل على أحد الإعلاميين بعد تعادل فريقه مع آينتراخت فرانكفورت 2- 2 في خامس جولات الدوري الألماني.
وسأل المراسل رويس حول دور عقلية لاعبي دورتموند في إهدار نقطتين حيث رد عليه قائلا: "هل أنت جاد؟ أنت تفاجئني باسئلتك الغبية الأسبوع تلو آخر نحن تلقينا هدفًا بسبب ضعف الجهود الدفاعية".
وأضاف: "لا تأتيتي كل أسبوع لتتحدث معي حول هذا الهراء عندما تتقدم على فرانكفورت فيجب ان تعلم ان بإمكانه العودة في أي وقت لذا كان يتحتم علينا الدفاع بشكل جيد في آخر 5 دقائق".
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