شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إصابة راشفورد والان مع التفاصيل

كشف أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد عن حجم إصابة ماركوس راشفورد مهاجم الفريق التي تعرض لها اليوم الأحد خلال مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تصريحات سولشاير عن إصابة راشفورد

وقال سولشاير في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد شعر راشفورد ببعض الآلام في الفخذ وغدًا سوف يخضع لفحص طبي، وسنعرف مدى خطورة الإصابة، لا أعرف كم من الوقت سيغيب، لست طبيبًا، لكن ربما لن يغيب لفترة طويلة".

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يذكر أن راشفورد كان تعرض إلى إصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد ووست هام اليوم ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي

واستطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.