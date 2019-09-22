شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو : المقاصة حقق فوزا ثمينا على اسوان رغم الطقس الحار والان مع التفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة المصري، أن لاعبي فريقه قدموا أداء متميزا أمام أسوان وحققوا الفوز 3 / 2 في المرحلة الأولي من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو، في تصريحات صحفية اليوم الأحد :"المقاصة حقق فوزا ثمينا على فريق جيد رغم الطقس الحار، الثلاث نقاط كانت في غاية الأهمية للاعبين في بداية مشوار الدوري، وقبل مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة".

وأضاف أن الفريق يمتلك مجموعه من اللاعبين المميزين، وأنهم تغلبوا على كل الظروف التي واجهت الفريق من مشقة السفر وارتفاع درجة الحرارة وأنهم كانوا في حاجة لتحقيق الفوز معنويا وحصد النقاط الثلاث .

وأوضح :"عمرو مرعى إضافة قوية للفريق، ومن اللاعبين المميزين ، ولكن لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع الفريق، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة للغاية ".