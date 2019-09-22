انت الان تتابع بوندسليغا: دورتموند يفرط بنقطتين ثمينيتن ولايبزيغ يتمسك بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لايبزيغ يهزم بريمن بثلاثة أهداف ويتصدر البوندسليغا

فرط بوروسيا دورتموند بنقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، فيما حول مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز على دوسلدورف. ولايبزيغ يتابع تألقه ويحتفظ بصدارة البودسليغا أمام منافسه القوي بايرن ميونيخ.

فشل فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام مضيفه فرانكفورت وتعادل معه 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على فورتونا دوسلدورف 2 -1. تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق أكسيل فيتسل في الدقيقة 11 وتعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق أندريه سيلفا في الدقيقة 44 ،ثم سجل جادون سانشو الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 66 قبل أن يسجل توماس ديلاني، لاعب دورتموند هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88 ليمنح التعادل لفرانكفورت.

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ، الوصيف، ونقطتين خلف لايبزيغ المتصدر، كما رفع فرانكفورت رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع. ويعد هذا التعادل هو الأول لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة واحدة، فيما يعد هذا التعادل هو الأول لفرانكفورت مقابل الفوز في مباراتين والخسار في مثلهما.

وفي المباراة الثانية قلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره بهدف أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى فوز 2 - 1. وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله قاسم نوهو في الدقيقة السادسة وتعادل ماركوس تورام لمونشنغلادباخ في الدقيقة 74، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 88.

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لايبزيغ يواصل سلسة فوزه وتألقه

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس، محققا فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراة. فيما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

وفي مباريات أمس السبت (21 سبتمبر/ ايلول ) فاز بايرن ميونيخ على كولونيا بأربعة أهداف نظيفة، فيما انهزم فيردر بريمن أمام لايبزيغ بثلاثة أهداف لصفر، ليتصدر لايبزيغ بهذا الفوز الترتيب بـ 13 نقطة متقدما بنقطتين على الوصيف بايرن ميونيخ في المرحلة الخامسة للدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي مباريات هذه المرحلة تعادل فرايبورغ مع ضيفه أوغسبورغ بهدف لهدف، فيما حقق باير ليفركوزن فوزه الثالث على أونيون برلين الصاعد 2-صفر، وحقق هرتا برلين فوزه الأول بعد 3 خسارات متتالية، على ضيفه بادربورن 2-1. وكان شالكه قد افتتح مباريات هذا الأسبوع أول أمس الجمعة بالفوز على ماينز 2-1. وتختتم مباريات المرحلة الخامسة للبوندسليغا مساء غد الاثنين بلقاء فولفسبورغ وهوفنهايم