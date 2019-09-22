صدارة مُرة.. ريال مدريد يتغلب بصعوبة على إشبيلية

الأحد 22 سبتمبر 2019

نجح فريق ​ريال مدريد​ في التغلب على نظيره ​اشبيلية بشق الأنفس​ بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في ختام الجولة الخامسة لل​دوري الإسباني​.



ودخل الفريقان اللقاء والهدف هو الفوز من اجل تصدر ترتيب الدوري، وسيطر الفريق الملكي في اول 15 دقيقة من الشوط الأول من دون خطورة تذكر، ثم دخل الفريق الأندلسي في اجواء اللقاء وتمكن من الإستحواذ على الكرة لفترة جيدة وسنحت لهم بعد الفرص، وكانت اخطر فرصة سنحت للاعب الريال ​داني كارفخال​ عندما انفرد مع حارس المرمى الذي تمكن من التصدي لتسديدة الإسباني لينتهي الشوط الأول 0-0.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيرا عن اداء الشوط الأول، ولم تظهر فرص خطرة للفريقين قبل تسجيل الريال لهدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 64 برأسية من ​كريم بنزيما​ بعد كرة عرضية متقنة من كارفخال. وحاول بعدها اصحاب الأرض من ادراك التعادل، وسجل ​خافيير هيرنانديز​ هدف ابيض د 83 تم الغائه بداعي التسلل. لينتهي بعدها اللقاء بفوز ثمين للميرينغي وضعه في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد اشبيلية عند 10 نقاط في المركز الرابع.