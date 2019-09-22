لانوس يفوز على كولون وينتزع المركز الثالث بالدوري الأرجنتيني

الأحد 22 سبتمبر 2019

لانوس وكولون

انتزع لانوس المركز الثالث في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 2 على كولون اليوم الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز نيولز أولد بويز على ألدوسيفي 2 / صفر ولانفيلد على مضيفه جودوي كروز بنفس النتيجة.



وأنهى لانوس الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف سجلها كارلوس أوزكوي ولاوتارو فالينتي وخوسيه ساند في الدقائق الرابعة و14 و21 من ضربة جزاء.

ورد كولون بهدفين في الشوط الثاني سجلهما نيكولاس ليجيزامون وماتياس فريتزلر في الدقيقتين 48 من ضربة جزاء و79 لكن لانوس حافظ على انتصاره ليرفع رصيده إلى 14 نقطة ويقفز للمركز الثالث وتجمد رصيد كولون عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

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وقفز نيولز أولد بويز إلى المركز الثالث بفوزه الثمين 2 / صفر على ألدوسيفي قبل أن يتراجع للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف لانوس.

ورفع أولد بويز رصيده إلى 13 نقطة وتجمد رصيد ألدوسيفي عند خمس نقاط في المركز العشرين بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

وحسم أولد بويز الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر للغاية سجله جيرونيمو كاكيابو في الدقيقة الثالثة وأكد جوليان فيرنانديز فوز الفريق بهدف ثان في الدقيقة 81 .

واستعاد بانفيلد نغمة الانتصارات في المسابقة وتغلب على مضيفه جودوي كروز بهدفين نظيفين سجلهما جونيور أرياس وجوليان كارانزا في الدقيقتين37 و60 من ضربة جزاء ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويقفز للمركز السادس عشر حيث كان الفوز اليوم هو الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد جودوي كروز عند ثلاث نقاط في المركز ال23 قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي السادسة له في سبع مباريات خاضها بالمسابقة.