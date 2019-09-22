المغرب التطواني يواصل انتصاراته في الدوري

الأحد 22 سبتمبر 2019

المغرب التطواني

سجل المغرب التطواني هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على مستضيفه رجاء بني ملال الوافد الجديد ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأحد.



وعزز المغرب التطواني صدارته للدوري بعد انتصاره الثاني على التوالي رافعا رصيده إلى ست نقاط بينما تعرض رجاء بني ملال لخسارته الأولى بعد تأجيل مباراته أمام الرجاء البيضاوي.

وتقدم المغرب التطواني، المنتشي بفوز ثمين في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها على الجيش الملكي، بعد 16 دقيقة من البداية من مجهود فردي للمهاجم عبد الله سيسوكو الذي راوغ أكثر من لاعب وانفرد بالمرمى وهز الشباك.

وتحسن أداء رجاء بني ملال عقب الهدف لكن محاولاته القليلة غاب عنها التركيز أمام المرمى.

Advertisements

وفي الوقت الذي سعى فيه أصحاب الأرض لإدراك التعادل عزز المغرب التطواني تقدمه في الدقيقة 65 بعد هجمة مرتدة أنهاها المهاجم عدنان الوردي في الشباك.

وقال مراد فلاح مدرب رجاء بني ملال للصحفيين عقب المباراة "لا نستحق الخسارة لأننا تحكمنا في وسط الملعب وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل لكن هجومنا لم يكن حاسما في الشوط الثاني وبعد التغييرات تحسن الأداء.

"لا خوف على مستقبل الفريق لكن ننتظر انسجام الوافدين الجدد ومواصلة العمل لإصلاح أخطاء الدفاع".

وفي مباراة اخرى أقيمت في استاد الفوسفات بخريبكة أرغم حسنية أغادير مستضيفه أولمبيك خريبكة على التعادل بدون أهداف.

وهذا التعادل الثاني لأولمبيك خريبكة بينما تعادل حسنية أغادير في أول لقاء له في المسابقة بعد تأجيل مباراته أمام نهضة بركان.