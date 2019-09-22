سولشاير يأسف لبداية مانشستر يونايتد الباهتة بالدوري الإنجليزي

الأحد 22 سبتمبر 2019

أعرب أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله من مواصلة فريقه لإدائه الباهتة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، مبديا أسفه لخسارة يونايتد صفر / 2 أمام مضيفه ويستهام يونايتد اليوم الأحد في المرحلة السادسة للمسابقة.



وتجمد رصيد يونايتد، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند ثماني نقاط في المركز الثامن، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول، الذي يتربع على الصدارة.

وقال المدرب النرويجي عقب المباراة "كانت لدى ويستهام فرصتين تمكنا من استغلالهما ليسجل هدفي المباراة، لكن بالطبع كان يتعين علينا أن نقوم بواجباتنا الدفاعية بشكل أفضل، وكان يتعين ترجمة الفرص التي أتيحت لنا لأهداف".

أضاف سولشاير "عندما تخسر إحدى المباريات، فإنك تشعر بخيبة أمل. دائما ما تكون المباريات أمام ويستهام صعبة على ملعبه، كنا نأمل الظهور بشكل أفضل مما قدمناه اليوم".

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أوضح مدرب يونايتد "كنا نرغب في التحسن، ولكن في اللحظات الحاسمة نجح لاعبو ويستهام في حسمها لصالحهم فيما عجزنا عن القيام بذلك، كانت لديهم نهايتان رائعتان من قدمين يساريتين، لكننا فشلنا في هز الشباك".

وتضاعفت معاناة مانشستر يونايتد في المباراة، عقب إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد في الفخذ، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية غدا الإثنين.

وأشار سولشاير "لا أعرف المدة التي سيغيب فيها راشفورد عنا، لست طبيبا، لكنه على الأرجح سيبتعد لفترة قصيرة".

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه أرسنال يوم الإثنين القادم في المرحلة المقبلة للبطولة.