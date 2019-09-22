الريان القطري يستعيد جهود الثنائي سبستيان وعلاء الدين قبل مواجهة الأهلي

الأحد 22 سبتمبر 2019
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري خبرا سارا بتأكد مشاركة الثنائي محمد علاء الدين وسيبستيان سوريا في المباراة المهمة القادمة أمام الاهلي في اطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري نجوم قطر بعد شفائهما التام من الاصابة .
وانتظم محمد علاء الدين في التدريبات الجماعية للفريق مع بقية المجموعة ليكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق مع سيبستيان، الذي أكد الجهاز الطبي أنه لائق تماما للمشاركة في المباراة المقبلة .
وعاد الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات ، وذلك إثر تماثله للشفاء من وعكة صحية منعته من المشاركة أمام الخور خلال الجولة الرابعة من الدوري والتي نجح خلالها الفريق الملقب بالرهيب في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بهدفين مقابل هدف.
وسيواصل الريان تحضيراته الجادة والمكثفة حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث سيلتقي الفريق في اليوم التالي بفريق الأهلي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة ضمن مباريات الاسبوع الخامس ويسعى خلالها الفريق لمواصلة الانتصارات والزحف نحو القمة .
ولايزال ملف المهاجم الجديد للريان لم يحسم بعد وان كانت هناك مؤشرات حول عدم انتهاء محاولات التعاقد مع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي لتدعيم صفوف الفريق.
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