شكرا لقرائتكم قائمة الأهلى لمباراة سموحة .. عودة أيمن اشرف واستبعاد متولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للأسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.
وجاءت القائمة على النحو التالي :
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.
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