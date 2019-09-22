شكرا لقرائتكم لاعبو الإنتاج يدعمون مؤمن زكريا قبل مباراة اف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام لاعبو الإنتاج الحربى بارتداء تيشيرت أبيض مرسوم عليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلى قبل انطلاق مباراتهم امام اف سى مصر فى الأسبوع الأول للدورى والتى انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثية نظيفة .
وقد اعلن لاعبو كرة القدم المصرية تضامنهم الكامل مع زميلهم مؤمن زكريا بعد الوعكة الصحية التى يمر بها اللاعب والتى منعته من اللعب مع ناديه وسافر بسببها لألمانيا للعلاج .
يذكر ان مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلى للعلاج بعد إصابته بأزمة نفسية ادت لإصابته بمرض فى الأعصاب .
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