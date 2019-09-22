المصري يقع فى فخ التعادل امام حرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع حرس الحدود 1/1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس فى الأسبوع الأول للدورى . تقدم حرس الحدود بالهدف الأول عن طريق أحمد شرويدة فى الدقيقة 72 وتعادل اموتو للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 78 من عمر المباراة ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيدهما إلى نقطة . بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : احمد مسعود Advertisements خط الدفاع : عمر كمال وأحمد شوشه وكريم العراقي ومفتاح طقطق خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إيميكا وسعيدو صنبورى خط الهجوم : إسلام عطيه وحسن علي ومحمود وادى

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