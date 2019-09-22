شكرا لقرائتكم منتصر النبرواي يناقش مع سمير حلبية رعاية بريزنتيشن للنادى المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استضاف منتصر النبرواي رئيس شركة بريزنتيشن ، سمير حلبية رئيس نادي المصري بمقر الشركة بالقاهرة وتم التطرق خلال الجلسة إلى كافة الأمور المتعلقة برعاية شركة بريزنتيشن للنادي المصري والتي بدأت من الموسم الماضي.

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أكد منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن على تفهمه التام لكل متطلبات النادي المصري ، معرباً عن دعمه التام للقلعة الخضراء من اجل استمرار المنافسة على كافة البطولات التي يشارك بها المصري محلياً وقارياً.

توجه سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالشكر لمجلس إدارة شركة بريزنتيشن وعلى رأسها منتصر النبراوي لاستجابتهم التامة لكافة متطلبات النادي المصري وتأكيدهم على استمرار الرعاية بالشكل الذي يحقق طموحات النادي المصري .