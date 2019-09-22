شكرا لقرائتكم أمرابط ينفي الشائعات ويقول: سألعب للنصر دون مقابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط النصر، الإشاعات التي ادعت تمرده وعدم اللعب للفريق في حال عدم حصوله على مميزات مالية.

وكتب أمرابط عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن الشائعات المتداولة عن طلبه زيادة في المميزات المالية "غير صحيحة"، مضيفاً بأنه يسعد باللعب لنادي النصر ويتشرف حتى دون مقابل. وأضاف بأن الفريق كلاعبين وطاقم فني يحتاج لدعم حالياً وأن لا تنصت الجماهير للشائعات.

ووقع النصر مع أمرابط في الصيف الماضي قادما من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وساهم اللاعب الدولي في فوز الفريق بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، ونصف نهائي كأس الملك.