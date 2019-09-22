أخضر الناشئين يتعادل مع عمان ويتأهل إلى كأس آسيا 2020

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى نهائيت كأس آسيا 2020 المقامة في البحرين، بعد تعادله سلبياً مع عمان في ختام مباريات المجموعة الرابعة من مرحلة التصفيات.
وكان أخضر الناشئين قد هزم سوريا وباكستان برباعية في المباراتين الأولى والثانية قبل أن يهزم عمان في ختام مرحلة التصفيات، ليتأهل سوياً مع المنتخب العماني إلى النهائيات الآسيوية.
وتقام بطولة كأس آسيا 2020 في اسادس عشر من سبتمبر 2020 حتى الثالث من أكتوبر في البحرين.
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