شكرا لقرائتكم يورنتي يقود نابولي لهزيمة ليتشي.. ودزيكو ينقذ روما من بولونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز فرناندو يورينتي هدفين ليقود نابولي للتقدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز 4-1 على ليتشي يوم الأحد بينما سجل إيدن دزيكو هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي روما الانتصار 2-1 على بولونيا.

وسجل الإسباني يورينتي الهدف الأول في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي قبل أن يضيف لورينتسو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة. وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد هدف من فابيان رويز قبل أن يقلص ماركو مانكوسو الفارق لفريق ليتشي من ركلة جزاء لكن يورينتي حسم الانتصار بهدف آخر.

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وفي بولونيا خطف ألكسندر كولاروف مدافع روما كل الأضواء في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني حيث سجل هدفا رائعا من ركلة حرة قبل أن يتسبب في ركلة جزاء ليسجل نيكولا سانسوني هدف التعادل.

وتلقى جيانلوكا مانشيني لاعب روما بطاقة صفراء ثانية قبل خمس دقائق من النهاية لكن زميله جيكو خطف هدف الانتصار بضربة رأس في الثواني الأخيرة ليصبح روما رابعا.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس وثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر بينما يتأخر روما بنقطة واحدة ويأتي بولونيا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط.