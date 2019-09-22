ملخص اهداف ارسنال واستون فيلا اليوم

استطاع فريق أرسنال الإنجليزي، خلال لقاء اليوم من تحقيق فوزا قاتلا على نظيره أستون فيلا، بالمباراة التي اقيمت على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي انتهت بنتيجة 3\2.

وقد شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه من بداية اللقاء وحتى الدقيقة 69 والتي تم بها استبداله بالمصري أحمد المحمدي.

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حيث تقدم أستون فيلا بهدف فى الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول، إثر عرضية من أنور الغازي قابلها جون ماكجين فى الشباك مباشرة، لينتهي الشوط بنتيجة 1-0 للفيلانز.

وقد شهد أحداث الشوط الثاني على العديد من الأحداث المشوقو والمثيرة، حيث استطاع نيكولاس بيبي تحقيق التقدم للجانرز في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء، وبعدها تقدم الفيلانز مجددا فى الدقيقة61 عبر ويسلي، ومن ثم بالدقيقة 81 احرز البديل كالوم تشامبرز هدف التعادل لأرسنال، ومن ثم هدف التقدم عن طريق النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من ركلة حرة مباشرة فى الدقيقة 84.