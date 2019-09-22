للصدارة: الآن نتيجة مباراة ريال مدريد وأشبيلية اليوم وهدف ينهي عقدة الأندلس

الآن نتيجة مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم Real Madrid vs Seville، متابعي ومشجعو الميرنجي ريال مدريد على موعد متجدد مع مباريات فريقهم في الدوري الأسابني ولكن مع مباراة قوية واختبار حقيقي آخر حين يواجهون متصدر جدول الترتيب الآن فريق اشبيلية الذي يمتلك من النقاط 10 بينما في جعبة ريال مدريد 8، ويبحث الريال اليوم عن استعادة نغمة الانتصارات التي ستهديه صدارة الدوري مبكرا.

مباراة ريال مدريد واشبيلية

وأنهي ريال مدريد أمس السبت استعدادته النهائية عقب العودة من فرنسا لمواجهة اليوم التي من المقرر أن تبدأ أحداثها في العاشرة بتوقيت مكة، وبرهنت جماهير الريال على دعمها وحبها لمهاجمالفريق كريم بنزيما حينما تسارعوا عليه للحصول على توقيعه الخاص على بعض المقتنيات، فهل سيكون الفتى الذهبي لزيدان اليوم العامل الأبرز للفوز.

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وتفادى زين الدين زيدان محاولة الوقوع في صدام مع ادارة النادي بعد سؤال الصحفيين حول رأيه في عدم تنفيذ طلباته من التعاقدات في الموسم الصيفي وخصوا بالذكر ايريكسن لاعب توتنهام.

وعلق زين الدين زيدان على هذا الأمر بأنه متروك للادارة وأنه جاء لتولي الفريق لبداية مشروع جديد اعترف بوجود آداء سيئ ولكنه يعمل جاهدا على تصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق منذ بداية الموسم والموسم الماضي.

نتيجة مباراة ريال مدريد واشبيلية

وكانت تدريبات ريال مدريد عقب العودة من جولة دوري الأبطال قد شهدت تواجد قائد الفريق ومدافعه راموس الذي قد غاب عن مواجهة الفريق أمام باريس بسبب الاصابة العضلية ومن لمتوقع مشاركته أساسيا اليوم

نقدم لكم الآن التشكيل الرسمي للريال: تيبوا كورتوا في حراسة المرمى وأمامه كارفاخال، فاران، راموس، ميندي، خاميس، كاسيمرو، كروس، هازارد، بيل، بنزيما.